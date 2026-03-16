СК ходатайствовал об аресте обвиняемого в убийстве женщины в Москве
СК ходатайствовал об аресте обвиняемого в убийстве женщины в Москве - РИА Новости, 16.03.2026
СК ходатайствовал об аресте обвиняемого в убийстве женщины в Москве
СК ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении убийства женщины на северо-западе Москвы, следствие передано в отдел особо важных дел, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T10:59:00+03:00
2026-03-16T10:59:00+03:00
2026-03-16T11:07:00+03:00
https://ria.ru/20260315/delo-2080849153.html
россия
москва
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК ходатайствовал об аресте обвиняемого в убийстве женщины в Москве
СК запросил арест обвиняемого в убийстве женщины на северо-западе Москвы
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. СК ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении убийства женщины на северо-западе Москвы, следствие передано в отдел особо важных дел, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Москве.
"Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении убийства женщины на северо-западе Москвы
. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Западному административному округу", - говорится в сообщении
.
Уточняется, что следователями столичного Следственного комитета фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных подпунктами "ж" и "з" частью 2 статьи 105 УК РФ
(убийство, совершенное организованной группой из корыстных побуждений) и подпунктами "а", "б", "в" статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованный группой, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровья потерпевшего).
В ведомстве добавили, что обвиняемый частично признал вину в совершении инкриминируемых преступлений. С его участием проведена проверка показаний на месте, где он подробно рассказал и показал, как совершил убийство женщины и похитил деньги и иное имущество, находившееся в квартире.
"Сегодня следствие ходатайствует перед Хорошевским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и розыск организаторов преступления и иных соучастников", - отметили в столичном СК
.