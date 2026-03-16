СК ходатайствовал об аресте обвиняемого в убийстве женщины в Москве

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. СК ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении убийства женщины на северо-западе Москвы, следствие передано в отдел особо важных дел, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Москве.

В ведомстве добавили, что обвиняемый частично признал вину в совершении инкриминируемых преступлений. С его участием проведена проверка показаний на месте, где он подробно рассказал и показал, как совершил убийство женщины и похитил деньги и иное имущество, находившееся в квартире.