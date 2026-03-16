В Амстердаме прогремел взрыв

ГААГА, 16 мар - РИА Новости. Взрыв произошел в ночь на понедельник у офисного здания Atrium в деловом районе Зейдас в Амстердаме, сообщила газета Взрыв произошел в ночь на понедельник у офисного здания Atrium в деловом районе Зейдас в Амстердаме, сообщила газета Parool со ссылкой на полицию.

"Взрыв произошел в районе 01.00 ночи с воскресенья на понедельник у входа в офисное здание Atrium в районе Зейдас", - пишет издание в понедельник.

Как сообщил представитель полиции, взрыв вызвал небольшой пожар, сотрудникам службы безопасности здания удалось его потушить. В результате инцидента был причинен незначительный ущерб двери здания. О пострадавших не сообщается.

В соцсетях циркулируют видео с информацией о том, что за взрывом стоит группировка, называющая себя "Асхаб аль-Ямин", которая, предположительно, ответственна за атаки на еврейские учреждения.