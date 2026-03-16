В Амстердаме прогремел взрыв
Взрыв произошел в ночь на понедельник у офисного здания Atrium в деловом районе Зейдас в Амстердаме, сообщила газета Parool со ссылкой на полицию. РИА Новости, 16.03.2026
https://ria.ru/20260314/amsterdam-2080649122.html
https://ria.ru/20260311/ispaniya-2080037669.html
В Амстердаме прогремел взрыв
ГААГА, 16 мар - РИА Новости.
Взрыв произошел в ночь на понедельник у офисного здания Atrium в деловом районе Зейдас в Амстердаме, сообщила газета Parool
со ссылкой на полицию.
"Взрыв произошел в районе 01.00 ночи с воскресенья на понедельник у входа в офисное здание Atrium в районе Зейдас", - пишет издание в понедельник.
Как сообщил представитель полиции, взрыв вызвал небольшой пожар, сотрудникам службы безопасности здания удалось его потушить. В результате инцидента был причинен незначительный ущерб двери здания. О пострадавших не сообщается.
В соцсетях циркулируют видео с информацией о том, что за взрывом стоит группировка, называющая себя "Асхаб аль-Ямин", которая, предположительно, ответственна за атаки на еврейские учреждения.
В ночь с четверга на пятницу в одной из синагог Роттердама
сработало взрывное устройство, после чего произошло возгорание. Полиция сообщила о задержании четырех человек по подозрению в причастности к инциденту. На следующий день - в ночь на субботу - взрыв прогремел у еврейской школы в Амстердаме
. Власти Нидерландов
считают, что оба инцидента имеют антисемитский мотив.