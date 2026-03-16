13:46 16.03.2026
В Амстердаме прогремел взрыв
В Амстердаме прогремел взрыв
Взрыв произошел в ночь на понедельник у офисного здания Atrium в деловом районе Зейдас в Амстердаме, сообщила газета Parool со ссылкой на полицию. РИА Новости, 16.03.2026
ГААГА, 16 мар - РИА Новости. Взрыв произошел в ночь на понедельник у офисного здания Atrium в деловом районе Зейдас в Амстердаме, сообщила газета Parool со ссылкой на полицию.
"Взрыв произошел в районе 01.00 ночи с воскресенья на понедельник у входа в офисное здание Atrium в районе Зейдас", - пишет издание в понедельник.
Сотрудники полиции Нидерландов возле еврейской школы в Амстердаме, где произошел взрыв. 14 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
В Амстердаме у еврейской школы прогремел взрыв
14 марта, 12:12
Как сообщил представитель полиции, взрыв вызвал небольшой пожар, сотрудникам службы безопасности здания удалось его потушить. В результате инцидента был причинен незначительный ущерб двери здания. О пострадавших не сообщается.
В соцсетях циркулируют видео с информацией о том, что за взрывом стоит группировка, называющая себя "Асхаб аль-Ямин", которая, предположительно, ответственна за атаки на еврейские учреждения.
В ночь с четверга на пятницу в одной из синагог Роттердама сработало взрывное устройство, после чего произошло возгорание. Полиция сообщила о задержании четырех человек по подозрению в причастности к инциденту. На следующий день - в ночь на субботу - взрыв прогремел у еврейской школы в Амстердаме. Власти Нидерландов считают, что оба инцидента имеют антисемитский мотив.
Машина скорой помощи в Испании - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Испании трое детей пострадали от взрыва во время химического эксперимента
11 марта, 18:14
 
