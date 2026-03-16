Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали о последствиях дефицита алюминия на мировом рынке
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/alyuminiy-2080929533.html
Эксперты рассказали о последствиях дефицита алюминия на мировом рынке
экономика
сша
иран
ближний восток
андрей смирнов
бкс мир инвестиций
lme
qatar energy
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156185/53/1561855385_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_bf95bf8bd3c50d32d35498ff6dee65a4.jpg
https://ria.ru/20260310/alyuminiy-2079755320.html
https://ria.ru/20260314/japonija-2080684052.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156185/53/1561855385_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_3790163042bec604e0cab1b3a46e5ea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Эксперты рассказали о последствиях дефицита алюминия на мировом рынке

Халин: нехватка алюминия скажется на мировой промышленности

© Pixabay / Pixabay / homwАлюминиевый завод
Алюминиевый завод - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© Pixabay / Pixabay / homw
Алюминиевый завод. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дефицит алюминия на мировом рынке в текущем году может привести к росту затрат и конечной стоимости продукции в производственном секторе, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
В воскресенье один из мировых лидеров по выплавке металла Aluminium Bahrain заявил, что работа трех производственных линий будет приостановлена на фоне продолжающихся перебоев в поставках в Ормузском проливе. Это эквивалентно около 19% от общей мощности предприятия в размере 1,623 миллиона тонн в год.
"Скорее всего, мы увидим рост затрат в производственном секторе, однако пока рано говорить о приостановке выпуска продукции. По нашим данным, видимые запасы алюминия на рынке почти в 1,5 раза выше всего годового производства стран Персидского залива", - ответил старший аналитик "Эйлер" по металлургическому и горнодобывающему секторам Никанор Халин на вопрос о влиянии дефицита металла на другие отрасли промышленности в 2026 году.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, на глобальном уровне крупнейшие сегменты спроса на алюминий - это транспорт (более 25%), строительство (около 25%), электроника и электротехника (около 15%), упаковка (около 15%).
"Перебои в поставках не вызовут приостановку выпуска продукции. Рост конкуренции за поставки алюминия и ограничения по доступному объему скажутся на маржинальности бизнеса, а значит на конечной стоимости продукции. Кроме того, возможны сдвиги в сроках производства алюминиевых комплектующих, которые способны замедлить выпуск конечного продукта (как в случае с автомобилями)", - считает аналитик.
Смирнов отметил, что сейчас идет этап роста геополитической премии и удорожания логистики, что отражается в росте котировок алюминия.
"На следующем этапе высока вероятность обострения дефицита на западном рынке, так как большая часть азиатского спроса удовлетворяется мощностями Китая и России. Недавняя оценка Рейтер говорила о снижении запасов алюминия на LME до 457 тысяч тонн, минимума с июля 2025 года. Для приостановки выпуска потребуются месяцы нестабильности в Персидском заливе", - заключил эксперт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В начале марта Aluminium Bahrain предупредила клиентов о приостановке поставок из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Тогда же компания Qatar Energy сообщила, что вслед за СПГ приостанавливает производство некоторых продуктов своих химических, нефтехимических и перерабатывающих подразделений в Катаре, включая алюминий, полимеры, метанол.
ЭкономикаСШАИранБлижний ВостокАндрей СмирновБКС Мир инвестицийLMEQatar Energy
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала