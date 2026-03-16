Эксперты рассказали о последствиях дефицита алюминия на мировом рынке

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дефицит алюминия на мировом рынке в текущем году может привести к росту затрат и конечной стоимости продукции в производственном секторе, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

В воскресенье один из мировых лидеров по выплавке металла Aluminium Bahrain заявил, что работа трех производственных линий будет приостановлена на фоне продолжающихся перебоев в поставках в Ормузском проливе . Это эквивалентно около 19% от общей мощности предприятия в размере 1,623 миллиона тонн в год.

"Скорее всего, мы увидим рост затрат в производственном секторе, однако пока рано говорить о приостановке выпуска продукции. По нашим данным, видимые запасы алюминия на рынке почти в 1,5 раза выше всего годового производства стран Персидского залива", - ответил старший аналитик "Эйлер" по металлургическому и горнодобывающему секторам Никанор Халин на вопрос о влиянии дефицита металла на другие отрасли промышленности в 2026 году.

По словам эксперта по фондовому рынку " БКС Мир инвестиций Андрея Смирнова , на глобальном уровне крупнейшие сегменты спроса на алюминий - это транспорт (более 25%), строительство (около 25%), электроника и электротехника (около 15%), упаковка (около 15%).

"Перебои в поставках не вызовут приостановку выпуска продукции. Рост конкуренции за поставки алюминия и ограничения по доступному объему скажутся на маржинальности бизнеса, а значит на конечной стоимости продукции. Кроме того, возможны сдвиги в сроках производства алюминиевых комплектующих, которые способны замедлить выпуск конечного продукта (как в случае с автомобилями)", - считает аналитик.

Смирнов отметил, что сейчас идет этап роста геополитической премии и удорожания логистики, что отражается в росте котировок алюминия.

"На следующем этапе высока вероятность обострения дефицита на западном рынке, так как большая часть азиатского спроса удовлетворяется мощностями Китая России . Недавняя оценка Рейтер говорила о снижении запасов алюминия на LME до 457 тысяч тонн, минимума с июля 2025 года. Для приостановки выпуска потребуются месяцы нестабильности в Персидском заливе", - заключил эксперт.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока