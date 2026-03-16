Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 16.03.2026 (обновлено: 18:32 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/altay-2081062847.html
Власти Алтая придумали, как отвлечь людей от алкоголя
Власти Алтая придумали, как отвлечь людей от алкоголя
Жители Республики Алтай получат бонусы на покупку продуктов за пешие прогулки, в каждом районном центре региона создают специальные маршруты, таким образом... РИА Новости, 16.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588555780_0:640:2457:2022_1920x0_80_0_0_c4a04a3a9d397ebeb21eb2c083656e85.jpg
https://ria.ru/20260316/alkogol-2081020469.html
https://ria.ru/20260315/alkogol-2080750186.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588555780_0:205:2457:2047_1920x0_80_0_0_e60f0a4a5a370cc3c3eae48a6ff41a9a.jpg
1920
1920
true
Турчак: власти Алтая создают меры по отвлечению людей от алкоголя

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАлкогольные напитки
Алкогольные напитки - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАРНАУЛ, 16 мар – РИА Новости. Жители Республики Алтай получат бонусы на покупку продуктов за пешие прогулки, в каждом районном центре региона создают специальные маршруты, таким образом людей решили отвлечь от алкоголя после введенных в регионе ограничений на его продажу, сообщил глава республики Андрей Турчак на форуме "Здоровое общество" в Москве.
Ранее пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов сообщил РИА Новости, что с 1 марта алкоголь в регионе будут продавать с понедельника по четверг с 11.00 до 19.00, в пятницу — с 11.00 до 16.00, в субботу — с 11.00 до 14.00. В воскресенье и в праздничные дни спиртное продавать не будут. Также на Алтае закрыли алкомаркеты в многоквартирных жилых домах.
Отдел алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
"Реализуется целый ряд проектов, направленных на формирование здорового образа жизни. Один из них — это программа "Тропы здоровья Алтая". В каждом районном центре создаются специальные маршруты для пеших прогулок. Жители получают браслеты-трекеры, проходят маршрут, фиксируют свою физическую активность. За это им начисляются бонусные баллы, которые потом можно использовать для покупки продуктов у наших местных сельхозпроизводителей", - отметил Турчак.
Глава региона отметил, что если ты что-то запрещаешь, ты должен предложить альтернативу.
"Например, альтернативу по форсированному строительству дополнительных спортивных площадок или открытию магазинов здорового питания в шаговой доступности на том месте, где алкомаркет в жилом доме был закрыт. Мы прекрасно понимаем, что любые ограничения работают только тогда, когда общество понимает их смысл. Дураков в правительстве нет", - отметил Турчак.
Турчак подчеркнул, что ограничения на продажу алкоголя ввели из-за высокой смертности в регионе, среди частных причин ухода из жизни Турчак назвал "пьяные" ДТП и алкогольные отравления. Он рассказал, что сейчас в республике активно развивается спортивная инфраструктура, строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, "умные" площадки, стадионы и бассейны.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала