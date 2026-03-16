Власти Алтая придумали, как отвлечь людей от алкоголя

БАРНАУЛ, 16 мар – РИА Новости. Жители Республики Алтай получат бонусы на покупку продуктов за пешие прогулки, в каждом районном центре региона создают специальные маршруты, таким образом людей решили отвлечь от алкоголя после введенных в регионе ограничений на его продажу, сообщил глава республики Андрей Турчак на форуме "Здоровое общество" в Москве.

Ранее пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов сообщил РИА Новости, что с 1 марта алкоголь в регионе будут продавать с понедельника по четверг с 11.00 до 19.00, в пятницу — с 11.00 до 16.00, в субботу — с 11.00 до 14.00. В воскресенье и в праздничные дни спиртное продавать не будут. Также на Алтае закрыли алкомаркеты в многоквартирных жилых домах.

"Реализуется целый ряд проектов, направленных на формирование здорового образа жизни. Один из них — это программа "Тропы здоровья Алтая". В каждом районном центре создаются специальные маршруты для пеших прогулок. Жители получают браслеты-трекеры, проходят маршрут, фиксируют свою физическую активность. За это им начисляются бонусные баллы, которые потом можно использовать для покупки продуктов у наших местных сельхозпроизводителей", - отметил Турчак

Глава региона отметил, что если ты что-то запрещаешь, ты должен предложить альтернативу.

"Например, альтернативу по форсированному строительству дополнительных спортивных площадок или открытию магазинов здорового питания в шаговой доступности на том месте, где алкомаркет в жилом доме был закрыт. Мы прекрасно понимаем, что любые ограничения работают только тогда, когда общество понимает их смысл. Дураков в правительстве нет", - отметил Турчак.