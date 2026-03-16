Мурашко рассказал о снижении потребления алкоголя в России

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Потребление алкоголя на душу населения за 16 лет снизилось в России в 1,7 раза, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), 13,7 (2009 год) - 8,06 (2025 год), снижение в 1,7 раза", - говорится в презентации министра, представленной в ходе пленарного заседания форума "Здоровое общество".