Сергей Аксенов: Крымская весна изменила Россию

Восемнадцатого марта Крым готовится отпраздновать 12-ю годовщину воссоединения с Россией. О значимости референдума для всей страны, о главных достижениях региона за эти годы, а также о том, может ли смена власти в Киеве повлиять на урегулирование украинского конфликта и как ситуация на Ближнем Востоке отразится на ценах на отдых в республике, в интервью РИА Новости и РИА Новости Крым рассказал глава региона Сергей Аксенов. Беседовали собственный корреспондент РИА Новости Максим Грознов и обозреватель сайта РИА Новости Крым Алексей Гончаров.

— Сергей Валерьевич, 12 лет назад Крым вернулся домой. Как вы оцениваете события 2014 года, которые привели к воссоединению полуострова с Россией? Какое влияние они оказали в том числе на молодых людей, которые в те судьбоносные дни не принимали участие в событиях, но сегодня уже начинают активную самостоятельную жизнь?

— Думаю, эти события оказали влияние на весь мир. Эмоциональные переживания были у всех без исключения. Мы встречаемся со старшими школьниками, со студентами, которые в 2014 году учились еще в школе в 1-2-м классе, и они помнят, как это было, как переживали их родители. Равнодушных на тот момент не было, и для всех эти события действительно стали прорывным моментом. На моей памяти не случалось подобных событий. Участвовал непосредственно каждый крымчанин, и моральная поддержка тоже дорогого стоила. Тех, кто занимал просто молчаливую позицию наблюдателя, было ничтожно малое количество. Везде был драйв, подъем — и на улице, и в социальных сетях.

Многие сейчас говорят о том, что поучаствовать в процессе возвращения Крыма домой было большим счастьем. Думаю, что многие, даже самые радостные события, связанные с рождением детей, так не отмечали, как день референдума. И когда все произошло, все почувствовали облегчение: слава Богу, все, кажется, закончилось. Напряжение ушло, страх ушел, и пришло понимание, что Крым в надежных руках, что есть президент Владимир Владимирович Путин и вся наша Россия.

Эмоциональный порыв был на самом деле во всей стране, и возвращение Крыма, мне кажется, всю нашу большую страну тоже изменило. И население в целом, и власти — все поверили в свои силы и возможности, в то, что действительно может быть справедливость даже в такое время.

Я не идеализирую никогда картинку, еще многое не достигнуто. Но в то же время то, что сегодня представляет собой Крым, сравнить с украинским периодом нельзя. Кто бы что ни говорил, но мы поменялись сильно — и поменялись в лучшую сторону, я в этом убежден. Так что, слава Богу, 12 лет не зря поработали все вместе, нам есть что показать.

— По вашему мнению, что за эти 12 лет было самым главным достижением и самой главной потерей для Крыма?

— Если говорить о достижениях, мы сохранили мир и уважение друг к другу. Спасибо и духовенству разных конфессий, и жителям, которые относятся друг к другу с уважением. Нас в Крыму пытались "развести по разным углам", чтобы никогда общество не было консолидировано. Крымчане всех национальностей — правильные, мудрые люди.

Вы видите сами: у нас за 12 лет не было ни одного конфликта, все по-соседски друг другу помогают. Наверное, это и есть главное достижение. Все остальное, что сделано, — это в большей степени, конечно, заслуга президента и наших крымчан, которые работали на всех объектах, восстанавливая экономику. В первую очередь, конечно, наш лидер принимал решения, чтобы Крыму выделялось все необходимое, чтобы Крым почувствовал, что мы действительно вернулись домой, и жители это понимали и знали.

Если раньше, выезжая в другие субъекты, сразу чувствовалась разница, что мы отстаем, то сейчас мы как минимум на одном уровне с другими регионами, а по некоторым направлениям Крым даже ушел вперед. Да, у нас работают материковые компании, здесь проблем нет. Но все равно абсолютное большинство людей, задействованных в преобразованиях, — это жители республики.

С точки зрения каких-то сложных, тяжелых эпизодов за 12 лет — это, конечно, керченская трагедия (теракт в политехническом колледже в октябре 2018 года в Керчи. — Прим. ред.). За все время это было самым тяжелым моментом, когда погибло столько молодых ребят, детей практически. Все остальное вместе проходили, все сложности преодолевали.

— Вернемся к историческому выбору Крыма. Что бы вы сейчас сказали людям, которые в тот момент оказались на Майдане?

— Этих людей на эмоциональном фоне вывели на борьбу против несправедливости, которая на самом деле тоже была. С точки зрения того, как работала тогда и Партия регионов на тот момент, и в целом органы власти Украины, не идет ни в какое сравнение с Российской Федерацией. У большинства руководителей на Украине никаких принципов и совести не было. И население там сначала поднимали не на националистических идеях, а за борьбу против несправедливости, коррупции и так далее.

Потом это переродилось уже в другую ситуацию — ненависть к русским. Движение возглавили националисты, американцы взяли его под контроль. К сожалению, украинские власти действовали неэффективно вместо того, чтобы принимать решительные меры. Все боялись за свои деньги. Они находились в зависимости от этих незаконно нажитых средств.

Что я могу сказать жителям Украины? Мы точно вам не враги. А тем, кто был на Майдане на тот момент, могу по-честному сказать: они пожинают сегодня то, что натворили. Поэтому на будущее просто надо знать, что благими намерениями иногда вымощена дорога в ад.

— На Украине и Западе озвучиваются варианты возможных выборов на Украине. Как вы считаете, это поможет в урегулировании конфликта?

— Что касается выборов (на Украине. — Прим. ред.), ни на что это влияние иметь не будет. Абсолютно все решится только в результате боевых действий.

— Есть ли на Украине, по вашему мнению, конструктивные силы, которые могут изменить ситуацию в случае прихода к власти?

— С точки зрения просто общества там точно есть здравомыслящие люди, которые понимают и причины конфликта, и то, что мы преследуем справедливые цели. А с точки зрения политиков — пока я таких не вижу. Там вся старая гвардия, мы с вами всех их знаем. Поэтому рациональных каких-то решений ждать не стоит. Рассчитывать надо только на то, что Вооруженные силы в этой ситуации смогут добиться поставленных президентом целей.

— Смена руководителей режима на Украине может привести к урегулированию этой ситуации?

— В нынешней модели с учетом, что управляют всем американцы, неважно, кому они будут давать команду — Зеленскому или кому-нибудь другому. Украина находится под внешним управлением.

— Вопрос о крымских дорогах. Продолжается ремонт основной южнобережной трассы Алушта — Ялта. Также в этом году запланирован ремонт дороги Ялта — Севастополь. Как идут работы, все ли удастся сделать в срок? Нет ли рисков пробок и заторов в курортный сезон?

— С точки зрения снижения рисков пробок организация будет как в прошлом году. Стараемся максимально везде поставить регулировщиков. Мы договорились с руководством (ГАИ Крыма. — Прим. ред.) о том, что будут везде стоять дежурные экипажи. В случае если произойдет какое-то ДТП, чтобы все вопросы решались оперативно. Регулировать все будем в ручном режиме.

Если говорить о ремонте дороги Алушта — Ялта, к подрядчику есть претензии по срокам и количеству людей и техники, задействованных на объекте. Если подрядчик до 1 апреля не урегулирует эту ситуацию, возможно, будет расторжение контракта и перезаключение договора с другим подрядчиком. На данный момент на объекте ведутся работы по бетонированию подпорных стен, устройству дорожной одежды, присыпных обочин, контактной сети. Предельный срок завершения строительства — март 2027 года.

— На трассе в обход Симферополя нет съезда в села Добровской долины. Из-за этого следующим из Симферополя автомобилям приходится двигаться почти до Алушты, разворачиваться там и ехать обратно. Что планируется предпринять для решения этого вопроса?

— Мы в курсе, что такая проблема есть. К сожалению, эту возможность не учли при строительстве новой дороги. Сейчас там работает техническая группа. Буквально через две недели примем все технические решения. На трассе будет предусмотрена возможность разворота.

— Через три месяца состоится очередной Петербургский международный экономический форум. Есть ли уже понимание, какие инвестиционные соглашения Крым заключит и в каких сферах?

— Часть инвесторов сдвигает графики вправо в связи с тем, что есть вопросы к логистике, доставке стройматериалов. Есть проблемы на сегодняшний день все равно. До тех пор, пока не заработает полноценно грузовое железнодорожное сообщение, грузы нельзя будет спокойно без ограничений возить поездами. Поэтому переносим (сроки реализации инвестпроектов. — Прим. ред.) кому-то — на полгода, кому-то — на год вправо. При этом в ручном режиме многим помогаем. Есть крупные производственники, кто готов заходить. Но сегодня время с точки зрения рынка, наверное, не самое лучшее: высокие ставки, проблемы с получением кредитов.

Не хотелось бы анонсировать, но в целом будут новые подписания в любом случае. Из триллиона рублей инвестиций, которые нам по плану нужно привлечь в экономику, Крым на данном этапе привлек 800 миллиардов. Что будет к форуму, посмотрим. Для меня сегодня основное — это боевые действия. Я пока сосредоточен больше на достижении этих целей. Достигнем целей здесь — все остальное выстроится в линейку, по графику, и никаких проблем не будет.

— В прошлом году Крым показал хороший прирост туристического потока. В этом году в связи с ситуацией на Ближнем Востоке выездной туризм может стать недоступным, в том числе из-за роста цен. Как вы думаете, на этом фоне не станут ли наши отельеры повышать цены, чтобы воспользоваться ситуацией?

— Работу с отельерами мы ведем, значительная их часть пользуется различными мерами поддержки. Понимание практически со всеми собственниками объектов размещения достигнуто. Уверен, абсолютное большинство на спекулятивные действия не пойдет. Дать гарантию, что абсолютно все собственники средств размещения не будут повышать цены, на 100 процентов я не могу. Но подавляющее большинство отельеров заинтересовано в том, чтобы не отпугнуть туриста повышением цен. Я говорю собственникам: вы не думайте о том, что вам сейчас надо за один сезон полностью снять все сливки.

Все равно есть узкие места, в частности время ожидания на Крымском мосту. В прошлом году мы, к сожалению, не смогли достигнуть целевого показателя по ожиданию проезда в один час. При сигнале атаки движение по мосту временно закрывается, сейчас это происходит чаще. Поэтому четко дать прогноз по времени ожидания в таких ситуациях мы, к сожалению, не можем. В данном случае обстоятельства сильнее.

В любом случае наша основная задача — организовать (на Крымском мосту. — Прим. ред.) скорую помощь, питание, если необходимо, снабжение водой и так далее. В этой части мы всю работу выполняем.

— Хотелось бы затронуть тему миграции. Ранее вы выдвигали инициативу по ужесточению законодательства в этой сфере, в том числе предлагали запретить иммигрантам привозить семьи. Какова судьба этих инициатив?

— Эти инициативы мы и подали в письменном виде, и проговорили со всеми участниками процесса, которые формируют позиции по докладам главе государства. Я со всеми пообщался: и с Андреем Владимировичем Кикотем (первым замглавы МВД России. — Прим. ред.), и Леонидом Ивановичем Калашниковым (главой комитета Госдумы по делам СНГ. — Прим. ред.), и в правительстве я практически со всеми по кругу проговорил.

— Что вы думаете о предложении ряда экспертов о лишении гражданства России тех мигрантов, кто его ранее получили фиктивно?

— Лишать гражданства (лиц, которые приобрели его фиктивно. — Прим. ред.) необходимо через уголовные дела в отношении тех, кто это гражданство выдал. Уголовное дело — чиновник или те, кто участвовали в процессе, должны сидеть в тюрьме. Соответственно, последующим решением, которое вытекает из приговора по уголовному делу, является лишение гражданства. Сразу автоматически наступает ответственность.

— А как вы относитесь к предложению руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, чтобы конфисковывать имущество коррупционеров?

— Жесткие меры должны быть. Сегодня просто так ничего не переломишь. Все должны понимать, что уровень наказания должен даже превышать по силе условно уровень нарушения законодательства. Без этого не будет ничего.

— В Крыму продолжается процесс выявления объектов имущества людей, которые враждебно относятся к России, к республике?

— Да, эта работа продолжается. Крупных (ненационализированных объектов. — Прим. ред.) уже нет, но какие-то еще остались. Чтобы полностью убедиться, надо прошерстить на 100 процентов всю базу объектов имущества с точки зрения прав собственности. Это очень большая работа. В основном все это выявляется по мониторингу социальных сетей, обращениям граждан.

— В Крыму стоит ожидать выступлений артистов или приезда каких-то артистов, которые очень сомнительно повели себя как в отношении воссоединения Крыма с Россией, так и в отношении проведения СВО?

— Те, кто сомнительно себя вели, вообще не интересуют. Таких здесь абсолютно не ждем, не приветствуем, без вариантов вообще. Это стопроцентная ситуация.

— То есть зарабатывать в России они не должны?

— Нет, если они в этой ситуации не со страной, не с президентом, не поддерживают наших военных. Вот в Штаты уехали — вот там пусть поют. Там таких, как они, персонажей хватает.

— Как вы оцениваете работу наших ребят из отряда "Барс-Крым"?