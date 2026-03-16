https://ria.ru/20260316/aksenov-2081055208.html
Герой России рассказал, кто предложил Аксенова на пост главы Крыма
Герой России рассказал, кто предложил Аксенова на пост главы Крыма - РИА Новости, 16.03.2026
Герой России рассказал, кто предложил Аксенова на пост главы Крыма
Бывший полномочный представитель президента РФ в крымском регионе, герой России Олег Белавенцев рассказал о том, что кандидатуру Сергея Аксенова на пост главы... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T17:34:00+03:00
2026-03-16T17:34:00+03:00
2026-03-16T17:34:00+03:00
политика
республика крым
россия
украина
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
олег белавенцев
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147310/54/1473105472_0:229:3076:1959_1920x0_80_0_0_df2997d0170f125cfe593b023123017e.jpg
https://ria.ru/20260316/aksenov-2081025995.html
https://ria.ru/20260316/aksenov-2081025775.html
республика крым
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147310/54/1473105472_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_992d7e2c3d20f6224bf1538e6873be43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика крым, россия, украина, владимир константинов, сергей аксенов (политик), олег белавенцев, оон
Политика, Республика Крым, Россия, Украина, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Олег Белавенцев, ООН
Герой России рассказал, кто предложил Аксенова на пост главы Крыма
Белавенцев: кандидатуру Аксенова на пост главы Крыма предложил Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Бывший полномочный представитель президента РФ в крымском регионе, герой России Олег Белавенцев рассказал о том, что кандидатуру Сергея Аксенова на пост главы Крыма в 2014 году тогда предложил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
Крым
воссоединился с Россией
12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.
"Владимир Андреевич Константинов
– большой патриот нашей великой Родины, который бился за нашу страну возглавляя законодательный орган Крыма. Именно он предложил Сергея Валерьевича Аксенова
на главу Крыма", - сказал Белавенцев
на торжественном концерте в Симферополе
по случаю 12-годовщины воссоединения Крыма с Россией.
По его словам, назначение Аксенова главой республики в 2014 года было единственно правильным решением.
В свою очередь, глава крымского парламента Константинов заявил, что благодарен судьбе, которая свела его с Аксеновым.
"В то время должность премьер-министра Крыма никого не интересовала, поскольку все считали, что это расстрельная должность и все, чем мы занимаемся, - авантюра", - сказал Константинов.
Аксенов в феврале 2014 года был избран председателем правительства республики, а после воссоединения полуострова занял пост главы Крыма.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма" закрыт окончательно".