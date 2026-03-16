17:34 16.03.2026
Герой России рассказал, кто предложил Аксенова на пост главы Крыма
Герой России рассказал, кто предложил Аксенова на пост главы Крыма
Бывший полномочный представитель президента РФ в крымском регионе, герой России Олег Белавенцев рассказал о том, что кандидатуру Сергея Аксенова на пост главы... РИА Новости, 16.03.2026
Белавенцев: кандидатуру Аксенова на пост главы Крыма предложил Константинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Бывший полномочный представитель президента РФ в крымском регионе, герой России Олег Белавенцев рассказал о том, что кандидатуру Сергея Аксенова на пост главы Крыма в 2014 году тогда предложил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.
"Владимир Андреевич Константинов – большой патриот нашей великой Родины, который бился за нашу страну возглавляя законодательный орган Крыма. Именно он предложил Сергея Валерьевича Аксенова на главу Крыма", - сказал Белавенцев на торжественном концерте в Симферополе по случаю 12-годовщины воссоединения Крыма с Россией.
По его словам, назначение Аксенова главой республики в 2014 года было единственно правильным решением.
В свою очередь, глава крымского парламента Константинов заявил, что благодарен судьбе, которая свела его с Аксеновым.
"В то время должность премьер-министра Крыма никого не интересовала, поскольку все считали, что это расстрельная должность и все, чем мы занимаемся, - авантюра", - сказал Константинов.
Аксенов в феврале 2014 года был избран председателем правительства республики, а после воссоединения полуострова занял пост главы Крыма.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
