Герой России рассказал, кто предложил Аксенова на пост главы Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Бывший полномочный представитель президента РФ в крымском регионе, герой России Олег Белавенцев рассказал о том, что кандидатуру Сергея Аксенова на пост главы Крыма в 2014 году тогда предложил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.

По его словам, назначение Аксенова главой республики в 2014 года было единственно правильным решением.

В свою очередь, глава крымского парламента Константинов заявил, что благодарен судьбе, которая свела его с Аксеновым.

"В то время должность премьер-министра Крыма никого не интересовала, поскольку все считали, что это расстрельная должность и все, чем мы занимаемся, - авантюра", - сказал Константинов.

Аксенов в феврале 2014 года был избран председателем правительства республики, а после воссоединения полуострова занял пост главы Крыма.