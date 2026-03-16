СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Украина находится под вешним управлением, и даже смена режима в Киеве не сыграет роли, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.
По мнению главы региона, предложения о проведении на Украине выборов не помогут мирному урегулированию кризиса.
"В нынешней модели, с учетом, что управляют всем американцы, неважно, кому они будут давать команду, Зеленскому или кому-нибудь другому. Страна находится под внешним управлением... Что касается выборов (на Украине – ред.), ни на что это влияние иметь не будет. Абсолютно все решится только в результате боевых действий", - сказал Аксенов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".