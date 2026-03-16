Аксенов призвал лишать гражданства тех, кто приобрел его незаконно

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Незаконно приобретенное гражданство России должно быть аннулировано, а чиновники, выдавшие такие документы фиктивно, - понести наказание, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.
"Лишать гражданства (лиц, которые приобрели его фиктивно – ред.) необходимо через уголовные дела в отношении тех, кто это гражданство выдал. Уголовное дело, чиновник или те, кто участвовал в процессе должны сидеть в тюрьме. Соответственно, последующим решением, которое вытекает из приговора по уголовному делу, является лишение гражданства. Сразу автоматически наступает ответственность", - сказал Аксенов.
Аксенов в мае 2025 года заявил, что собирается инициировать изменения в федеральном законодательстве об ужесточении возможности получения мигрантами гражданства РФ на основании трудовой визы, а также запрете ввоза ими в Россию семей. Соответствующие предложения от властей Крыма были направлены в Госдуму и МВД РФ, сообщал он.
Миграционная политика является сегодня вопросом национальной безопасности, заявлял ранее глава Крыма.