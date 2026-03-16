Аксенов оценил роль бойцов "Барс-Крым" в обороне региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Роль подразделений крымской самообороны и ополчения "Барс-Крым" в вопросах защиты и обороны полуострова значительна и важна, заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.
"Значительна и очень важна", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос о роли бойцов подразделения "Барс-Крым" в обороне региона.
Он отметил, что бойцы "Барс-Крым" не являются профессиональными военными, но практически все служили в армии и умеют обращаться с боевым оружием. Бойцы по зову души и сердца встали в строй на защиту республики, несут службу бескорыстно, защищая свой родной край и свои семьи, подчеркнул Аксенов.
""Барс-Крым" – большая и значимая составная часть обороны нашей республики, притом что у нас и правоохранительный блок участвует в отражении атак, и подразделения министерства обороны. В то же время "Барс-Крым" вносит значительную часть результативных усилий в обеспечение нашей безопасности. Низкий поклон этим ребятам, слова благодарности и уважения за все. Это опорные люди, правильные со всех сторон ", – добавил глава региона.
"Барс-Крым" - добровольческое формирование республики Крым по содействию Минобороны России в нейтрализации угроз со стороны противника. Численность подразделения в интересах безопасности не называется. Бойцы подразделения регулярно проводят учения, антидиверсионные мероприятия, несут охрану важнейших объектов и побережья Крыма.
22 июня 2022, 17:18