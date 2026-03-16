Аксенов рассказал о чувствах крымчан в день референдума
2026-03-16T15:53:00+03:00
Аксенов сравнил чувства людей от Крымской весны с радостью рождения детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Чувства, которые испытывали крымчане в день референдума 16 марта 2014 года, сравнимы с самыми радостными моментами в жизни людей - такими, как рождение детей, заявил в интервью РИА Новости и РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов.
"Референдум и вся крымская весна - это было прорывным моментом... Произошло событие, наверное, которого в истории до нас не было, по крайней мере, я на своей памяти не помню, чтобы где-то случалось что-то подобное... Так что многие сейчас говорят, что это было большое счастье стать участником этих событий, это было как 1945-м году - то, что было на площади здесь, как это все отмечали... Я думаю, что у многих самые радостные события, рождение детей в семье, наверное, даже так не отмечали, как это было (в Симферополе
- ред.) на площади, в день референдума", - сказал Аксенов
.
Эмоции на площади в Симферополе в день референдума "были связаны с уходом страха и напряжения, с пониманием того, что судьба крымчан и севастопольцев в надежных руках", отметил Аксенов.
Крым
стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России
.