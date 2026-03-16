Аксенов рассказал о чувствах крымчан в день референдума

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Чувства, которые испытывали крымчане в день референдума 16 марта 2014 года, сравнимы с самыми радостными моментами в жизни людей - такими, как рождение детей, заявил в интервью РИА Новости и РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов.

Эмоции на площади в Симферополе в день референдума "были связаны с уходом страха и напряжения, с пониманием того, что судьба крымчан и севастопольцев в надежных руках", отметил Аксенов.