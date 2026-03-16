Аксенов рассказал о национализации имущества украинских олигархов в Крыму
08:52 16.03.2026 (обновлено: 08:59 16.03.2026)
Аксенов рассказал о национализации имущества украинских олигархов в Крыму
Аксенов: все крупные объекты украинских олигархов в Крыму уже национализированы

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Все самые крупные крымские объекты собственности украинских олигархов и враждебно настроенных к России лиц уже выявлены и национализированы, заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.
"Эта работа продолжается. Крупных (не национализированных объектов - ред.) уже нет, но какие-то еще остались. Чтобы полностью убедиться, надо прошерстить на сто процентов всю базу объектов имущества с точки зрения прав собственности… Это очень большая работа", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос, продолжается ли работа по выявлению собственности, принадлежащей украинским олигархам.
Белые голуби на фоне флага Украины - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Ничего не получите". На Западе сделали резкое заявление об Украине
23 февраля, 17:05
По словам главы региона, имущество враждебно настроенных к России выявляется по результатам мониторинга соцсетей. Он также отметил активную позицию граждан, которые обращаются в правоохранительные органы и к нему лично в соцсетях с просьбой о проверках определенных объектов и их принадлежности.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов попала также квартира Зеленского в Ливадии. Средства от продажи имущества идут на нужды участников СВО и строительство социальных объектов.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Это не прекратится". В США раскрыли печальный факт о Зеленском
18 февраля, 01:50
 
