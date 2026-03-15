В Зимбабве предложили предоставить России диких животных
2026-03-15T10:36:00+03:00
зимбабве, россия, африка
Читсака: диких животных из Зимбабве могли бы предоставить России
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Представителей богатого животного мира Зимбабве могли бы предоставить в России при условии проведения необходимых процедур, допустила в разговоре с РИА Новости директор по коммерческим услугам управления парков и дикой природы Зимбабве Номса Читсака.
"Предположим, это могло бы проводиться в образовательных или исследовательских целях. В первую очередь нужно было бы выполнить все требования, чтобы команда специалистов посетила Россию
и оценила место, где предполагается содержать животных", - сказала она агентству на полях международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026.
У Зимбабве
уже есть подобный опыт с животными, и, если все требования соблюдены, страна могла бы предложить очень многое, указала собеседница. По ее словам, в Зимбабве обитает одна из самых крупных в Африке
популяций слонов, многочисленные носороги, в том числе черные, а также буйволы, львы и леопарды.
"Именно животный мир – главное, что привлекает к нам туристов", - подчеркнула она.