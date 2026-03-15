Эксперт рассказал, как снежная зима скажется на амурских тиграх

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Минувшая зима в ареале краснокнижного амурского тигра в России благоприятно скажется на этих хищниках, так как количество снега в районах его обитания было в среднем в пределах обычной нормы, и угрозы массовой гибели копытных, составляющих рацион тигра, нет, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.