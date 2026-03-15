08:21 15.03.2026
Эксперт рассказал, как снежная зима скажется на амурских тиграх
Минувшая зима в ареале краснокнижного амурского тигра в России благоприятно скажется на этих хищниках, так как количество снега в районах его обитания было в... РИА Новости, 15.03.2026
Россия, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Сергей Арамилев, Центр "Амурский тигр"
Эксперт рассказал, как снежная зима скажется на амурских тиграх

Арамилев: минувшая зима в ареале амурского тигра не стала жестким испытанием

© РИА Новости / Виталий Аньков Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Амурский тигр. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Минувшая зима в ареале краснокнижного амурского тигра в России благоприятно скажется на этих хищниках, так как количество снега в районах его обитания было в среднем в пределах обычной нормы, и угрозы массовой гибели копытных, составляющих рацион тигра, нет, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"Действительно, по оценкам многих специалистов превышены среднегодовые показатели уровня снежного покрова по Российской Федерации, но эта история не коснулась Приморского и Хабаровского края. Здесь уровень снега был в пределах средней нормы, только на отдельных участках чуть выше средней нормы, но все это укладывается в многолетние циклы. Поэтому для копытных животных в Приморье и Хабаровском крае зима не стала жестким испытанием", - сказал собеседник.
Он отметил, что радует и начало весны. Традиционно в Приморье в начале марта случаются завальные снега, выпавшие осадки из-за перепада температур превращаются в наст и могут нести потенциальную угрозу для популяции копытных, но сейчас этого не происходит.
"Есть вероятность того, что все закончится благоприятно - без угрозы массовой гибели копытных. Ежегодно точечно в течение апреля ослабленные животные еще могут погибнуть, но в целом можно говорить, что зиму хорошо преодолели, и это благоприятно скажется на хищниках, в первую очередь, на следующий год. В июне приплод у копытных будет хороший, и численность копытных продолжит увеличиваться", - добавил Арамилев.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, его занесли в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
