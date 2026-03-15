11:20 15.03.2026 (обновлено: 11:21 15.03.2026)
В аэропорту Жуковский рассказали об обстановке на фоне ограничений
В аэропорту Жуковский рассказали об обстановке на фоне ограничений
Временные ограничения в воздушном пространстве столичного региона не повлияли на работу аэропорта "Жуковский", обстановка в терминале спокойная, скоплений... РИА Новости, 15.03.2026
Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
Международный аэропорт Жуковский. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Временные ограничения в воздушном пространстве столичного региона не повлияли на работу аэропорта "Жуковский", обстановка в терминале спокойная, скоплений пассажиров нет, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
Как сообщала Росавиация, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в "Жуковском" в 10.24 мск.
"В настоящее время действующие в Московском регионе временные ограничения по использованию воздушного пространства не повлияли на работу аэропорта Жуковский... Обстановка в терминале спокойная, скоплений пассажиров нет", - рассказали в "Жуковском".
При этом в аэропорту отметили, что в случае продления режима ограничений возможно изменение расписания движения воздушных судов.
Временные ограничения на обслуживание самолетов действуют во всех аэропортах столичного авиаузла. "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" не принимают и не отправляют рейсы, "Шереметьево" делает это по согласованию с соответствующими органами.
