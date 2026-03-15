В аэропорту Жуковский рассказали об обстановке на фоне ограничений

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Временные ограничения в воздушном пространстве столичного региона не повлияли на работу аэропорта "Жуковский", обстановка в терминале спокойная, скоплений пассажиров нет, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.