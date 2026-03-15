"Удачно завершить": в Финляндии высказались о встрече Зеленского с Путиным

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует отправиться в Москву для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, чтобы не потерять шанс на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Европа отчаянно пытается найти системы ПВО для Украины, поскольку война в Иране только обостряется. Германия предоставит 30 ракет Patriot, однако этого недостаточно. Зеленскому следует рассмотреть предложение президента России Владимира Путина и посетить Москву для переговоров по прекращению этого конфликта. Предложение остается в силе, и на месте Зеленского я бы не стал больше колебаться", — написал он в соцсети X.
По словам политика, "дипломатия может удачно завершить эту историю для Зеленского".
Ранее Зеленский требовал от партнеров передать Украине даже те ракеты ПВО, которые они держат в резерве для собственной обороны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.