"Удачно завершить": в Финляндии высказались о встрече Зеленского с Путиным
15:37 15.03.2026 (обновлено: 16:31 15.03.2026)
"Удачно завершить": в Финляндии высказались о встрече Зеленского с Путиным
"Удачно завершить": в Финляндии высказались о встрече Зеленского с Путиным

Мема: путь дипломатии может удачно завершить конфликт на Украине для Зеленского

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует отправиться в Москву для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, чтобы не потерять шанс на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Европа отчаянно пытается найти системы ПВО для Украины, поскольку война в Иране только обостряется. Германия предоставит 30 ракет Patriot, однако этого недостаточно. Зеленскому следует рассмотреть предложение президента России Владимира Путина и посетить Москву для переговоров по прекращению этого конфликта. Предложение остается в силе, и на месте Зеленского я бы не стал больше колебаться", — написал он в соцсети X.
По словам политика, "дипломатия может удачно завершить эту историю для Зеленского".
Ранее Зеленский требовал от партнеров передать Украине даже те ракеты ПВО, которые они держат в резерве для собственной обороны.
Глава киевского режима 11 марта заявил, что Украина получила часть ракет к ЗРК Patriot от Германии, речь идет о ракетах PAC-3. Позже Зеленский сообщил, что Франция передаст Украине новую систему ПРО, которую Киев протестирует в качестве возможной альтернативы американским системам Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
