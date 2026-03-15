"Удачно завершить": в Финляндии высказались о встрече Зеленского с Путиным

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует отправиться в Москву для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, чтобы не потерять шанс на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

По словам политика, "дипломатия может удачно завершить эту историю для Зеленского".

Ранее Зеленский требовал от партнеров передать Украине даже те ракеты ПВО, которые они держат в резерве для собственной обороны.

Глава киевского режима 11 марта заявил, что Украина получила часть ракет к ЗРК Patriot от Германии, речь идет о ракетах PAC-3. Позже Зеленский сообщил, что Франция передаст Украине новую систему ПРО, которую Киев протестирует в качестве возможной альтернативы американским системам Patriot.