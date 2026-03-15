МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский, критикуя послабление санкций против России, хочет, чтобы все страны мира расплачивались за конфликт на Украине, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Зеленский назвал смягчение санкций против России преградой к миру. Это решение Трампа — попытка стабилизировать глобальную экономику от эффекта инфляции. Зеленский желает, чтобы весь мир расплачивался за украинский конфликт. Больше санкций против России лишь вредят экономике Евросоюза и не помогают поиску способа урегулирования этой прокси-войны", — написал он в социальной сети X.
Политик призвал главу киевского режима прекратить удары по российской территории, а европейцев — задуматься над снятием экономических ограничений с Москвы.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская нефть необходима мировой энергетической инфраструктуре.
Минфин США на месяц отменил запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
