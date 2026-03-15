Зеленский ввел санкции против 48 компаний из России, Ирана и КНР

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 48 компаний из России, Ирана и Китая.

В частности, в список попали российское машиностроительное предприятие "АБС ЗЭиМ Автоматизация", Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством, научно-производственная фирма "Торэкс", "Конструкторско-технологический и научно-исследовательский центр специального машиностроения", московский машиностроительный завод "Вымпел", отдельное конструкторско-технологическое бюро "Вектор", Центральный научно-исследовательский институт "Электрон".