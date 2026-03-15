Зеленский ввел санкции против 48 компаний из России, Ирана и КНР

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 48 компаний из России, Ирана и Китая.
Киевский режим не раз вводил санкции против России, однако они не имеют никаких практических последствий.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 марта 2026 года "о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - говорится в тексте указа Зеленского, опубликованном на сайте его офиса.
В частности, в список попали российское машиностроительное предприятие "АБС ЗЭиМ Автоматизация", Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством, научно-производственная фирма "Торэкс", "Конструкторско-технологический и научно-исследовательский центр специального машиностроения", московский машиностроительный завод "Вымпел", отдельное конструкторско-технологическое бюро "Вектор", Центральный научно-исследовательский институт "Электрон".
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских госнаград.