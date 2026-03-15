Зарплаты медиков превысили доходы учителей на десять тысяч рублей

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Средняя зарплата в России в сфере здравоохранения в прошлом году достигла почти 82 тысяч рублей, что примерно на 10 тысяч больше, чем у учителей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.

В среднем за год трудовые доходы работающих в сфере образования составили 71 345 рублей, что на 13,4% больше показателя годом ранее. При этом доходы школьных учителей составили в среднем 63,1 тысячи рублей, а преподавателей в колледжах и вузах - 103 тысячи рублей.