Зарплаты медиков превысили доходы учителей на десять тысяч рублей
Средняя зарплата в России в сфере здравоохранения в прошлом году достигла почти 82 тысяч рублей, что примерно на 10 тысяч больше, чем у учителей, следует из... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T21:35:00+03:00
общество
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Средняя зарплата в России в сфере здравоохранения в прошлом году достигла почти 82 тысяч рублей, что примерно на 10 тысяч больше, чем у учителей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
В среднем за год трудовые доходы работающих в сфере образования составили 71 345 рублей, что на 13,4% больше показателя годом ранее. При этом доходы школьных учителей составили в среднем 63,1 тысячи рублей, а преподавателей в колледжах и вузах - 103 тысячи рублей.
В то же время в области здравоохранения в среднем сотрудники получали в прошлом году 81 725 рублей, что почти на 15% больше уровня годом ранее.