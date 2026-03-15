Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области в многоквартирном доме взорвался газ - РИА Новости, 15.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 15.03.2026 (обновлено: 10:53 15.03.2026)
https://ria.ru/20260315/vzryv-2080771479.html
В Воронежской области в многоквартирном доме взорвался газ
В Воронежской области в многоквартирном доме взорвался газ - РИА Новости, 15.03.2026
В Воронежской области в многоквартирном доме взорвался газ
Взрыв газа произошёл в субботу в многоквартирном доме города Россошь Воронежской области, погибла женщина, сообщили в воскресенье в прокуратуре региона. РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T10:49:00+03:00
2026-03-15T10:53:00+03:00
происшествия
россошь
воронежская область
октябрьский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080771643_0:88:1000:651_1920x0_80_0_0_637377df0c9c3f5576e480f44232b072.png
россошь
воронежская область
октябрьский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080771643_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_956ed5aa4564ec44df690ece7184ff92.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россошь, воронежская область, октябрьский
Происшествия, Россошь, Воронежская область, Октябрьский
В Воронежской области в многоквартирном доме взорвался газ

В воронежской Россоши женщина погибла при взрыве газа в многоквартирном доме

© Фото : Главное управление МЧС России по Воронежской областиНа месте взрыва газа в многоквартирном доме города Россошь Воронежской области
На месте взрыва газа в многоквартирном доме города Россошь Воронежской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Воронежской области
На месте взрыва газа в многоквартирном доме города Россошь Воронежской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Взрыв газа произошёл в субботу в многоквартирном доме города Россошь Воронежской области, погибла женщина, сообщили в воскресенье в прокуратуре региона.
"14 марта 2026 года в одном из многоквартирных домов на площади Октябрьской города Россошь произошел хлопок газовоздушной смеси. Погибла женщина", — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Воронежской области.
В правительстве Воронежской области уточнили, что в результате взрыва повреждено восемь квартир – в них нарушено остекление, кроме того, между первым и вторым этажами повреждено деревянное перекрытие.
"Администрацией Россошанского муниципального района организован ПВР на базе гостиницы "Россошь" по адресу: г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 76. Никто не обратился, жители разъехались по родственникам", — сообщили журналистам в региональном правительстве.
ПроисшествияРоссошьВоронежская областьОктябрьский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала