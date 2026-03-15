В Воронежской области в многоквартирном доме взорвался газ

ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Взрыв газа произошёл в субботу в многоквартирном доме города Россошь Воронежской области, погибла женщина, сообщили в воскресенье в прокуратуре региона.

"14 марта 2026 года в одном из многоквартирных домов на площади Октябрьской города Россошь произошел хлопок газовоздушной смеси. Погибла женщина", — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Воронежской области.

В правительстве Воронежской области уточнили, что в результате взрыва повреждено восемь квартир – в них нарушено остекление, кроме того, между первым и вторым этажами повреждено деревянное перекрытие.