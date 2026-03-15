Россиянам рассказали о лимите по соцвычетам по НДФЛ в 2026 году

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Общий лимит по социальным налоговым вычетам по НДФЛ, если деньги были потрачены на лечение, спорт и обучение, составляет в 2026 году 150 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в Минфине России.

