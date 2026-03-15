Рейтинг@Mail.ru
Афганистан заявил об ударе по военной базе в пакистанском городе Вана - РИА Новости, 15.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/vvs-2080809482.html
Афганистан заявил об ударе по военной базе в пакистанском городе Вана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730758460_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_12a2e53be9bbfe6bad72e64df19d1da9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Афганистан заявил об ударе по военной базе в пакистанском городе Вана

ВВС Афганистана сообщили об ударе по военной базе в пакистанском городе Вана

© AP Photo / Rahmat GulАфганский военный
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© AP Photo / Rahmat Gul
Афганский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Военно-воздушные силы Афганистана в воскресенье нанесли дар по военной базе в пакистанском городе Вана, административном центре округа Южный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает афганское министерство национальной обороны.
В ночь на воскресенье ВВС Пакистана нанесли удары по провинции Кандагар, разбомбив госпиталь, в котором проходили реабилитацию наркозависимые. Людских потерь зафиксировано не было. По словам пресс-секретаря и начальника управления стратегических публикаций минобороны Афганистана Энаятуллы Хаваразми, удар нанесен в ответ на вчерашнее ночное нападение на провинцию Кандагар.
«

"В результате атаки пострадало здание группы специального обслуживания базы и другие ключевые объекты внутри военного лагеря", - приводит слова военного новостной портал Ariana news.

Пресс-секретарь добавил, что "большая часть состава штаба командования и других объектов этого важного центра была уничтожена, а пакистанские солдаты понесли при атаке большие потери в живой силе, а также материальный ущерб".
В миреАфганистанКандагарВан (провинция)Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала