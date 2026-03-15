Афганистан заявил об ударе по военной базе в пакистанском городе Вана

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Военно-воздушные силы Афганистана в воскресенье нанесли дар по военной базе в пакистанском городе Вана, административном центре округа Южный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает афганское министерство национальной обороны.
В ночь на воскресенье ВВС Пакистана нанесли удары по провинции Кандагар, разбомбив госпиталь, в котором проходили реабилитацию наркозависимые. Людских потерь зафиксировано не было. По словам пресс-секретаря и начальника управления стратегических публикаций минобороны Афганистана Энаятуллы Хаваразми, удар нанесен в ответ на вчерашнее ночное нападение на провинцию Кандагар.
"В результате атаки пострадало здание группы специального обслуживания базы и другие ключевые объекты внутри военного лагеря", - приводит слова военного новостной портал Ariana news.
Пресс-секретарь добавил, что "большая часть состава штаба командования и других объектов этого важного центра была уничтожена, а пакистанские солдаты понесли при атаке большие потери в живой силе, а также материальный ущерб".
