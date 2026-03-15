Пакистан нанес удар по объектам в афганском Кандагаре

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. ВВС и артиллерия Пакистана в ночь на воскресенье вновь нанесли удары по объектам в южной афганской провинции Кандагар, заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.