Пакистан нанес удар по объектам в афганском Кандагаре

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. ВВС и артиллерия Пакистана в ночь на воскресенье вновь нанесли удары по объектам в южной афганской провинции Кандагар, заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.
По словам Моджахеда, которые приводит Telegram-канал TOLONews Plus, "удар был нанесен по госпиталю, в котором проходят лечение наркозависимые, а также по пустому контейнеру, который ранее имел военное предназначение".
Моджахед подтвердил, что удар с воздуха нанес материальный ущерб некоторым объектам, однако жертв и пострадавших нет.
"В то же время пакистанские СМИ со ссылкой на официальных лиц сообщили, что пакистанская армия в ходе ночных воздушных ударов поразила как минимум 5 объектов в Кандагаре", - отмечает канал. В сообщении добавлено, что эти цели включали одну разведывательную базу, одну военно-учебную базу, а также казармы подразделения афганского спецназа "313", ответственного за охрану верховного лидера Афганистана Хайбатуллы Ахундзады.
