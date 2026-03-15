ВСУ ночью обстреляли Белгород 12 ракетами

БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Двенадцать ракет было выпущено по Белгороду ночью в ходе массированного обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, за минувшие сутки 47 населенных пунктов в 12 муниципалитетах попали под удар со стороны Украины . Было выпущено 22 снаряда и зафиксированы атаки 190 БПЛА, из них 97 сбиты и подавлены над регионом. За медицинской помощью обратились 14 мирных жителей. За отчетный период различные повреждения выявлены в шести многоквартирных домах, 17 частных домовладениях, объектах энергетической инфраструктуры, сельхозпредприятии, административном здании, двух социальных и трех коммерческих объектах, инфраструктурном объекте, ангаре и 44 транспортных средствах.

"Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу с применением 12 боеприпасов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры, 5 квартир в 2 МКД, частный дом, соцобъект и 11 автомобилей. На территории одного из объектов загорелись здание и оборудование — пожарными расчетами все очаги возгорания ликвидированы", - написал Гладков в своем Telegram-канале

Он добавил, что Белгородский округ атаковали 39 беспилотников, 33 из которых были сбиты и подавлены, пострадал мирный житель, в Борисовском округе совершены атаки 13 беспилотников, семь из которых сбиты, за медицинской помощью обратился мужчина, который пострадал 13 марта.

По словам главы области, над Валуйским, Волоконовском, Ивнянским, Корочанским, Прохоровским и Чернянским округами подавлены и сбиты десять БПЛА, также над Чернянским округом системой ПВО сбиты две воздушные цели, в Ракитянском округе произведены атаки семи беспилотников, один из которых сбит.

Одиннадцать населенных пунктов Шебекинского округа атаковал 51 беспилотник, из них 32 были сбиты и подавлены, в округе за прошедшие сутки ранены 11 человек, в том числе боец "Орлана", уточнил губернатор.

"В Грайворонском округе... выпущено 8 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары 27 беспилотников, 8 из которых сбиты. Вчера в больницу обратился мужчина, который получил баротравму от детонации дрона в городе Грайворон 13 марта... В Краснояружском округе посёлок Красная Яруга, сёла Колотиловка, Отрадовка, Староселье, хутора Савченко и Фищево атакованы 43 беспилотниками, 6 из которых сбиты и подавлены", - добавил Гладков.