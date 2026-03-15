ВСУ атаковали Курскую область 33 раза за сутки

КУРСК, 15 мар - РИА Новости. ВСУ 33 раза за прошедшие сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, сбиты 37 украинских беспилотников, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 14 марта до 07.00 15 марта сбито 37 вражеских беспилотников различного типа, 33 раза враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в канале на платформе Max.
Он уточнил, что девять раз беспилотники ВСУ атаковали территорию региона с помощью сброса взрывных устройств.
"В результате атак в городе Обоянь Обоянского района получил ранение 61-летний мужчина. У него акубаротравма. Ему оказана помощь, от госпитализации отказался. Повреждены остекление здания РЭС, хозяйственная постройка и три автомобиля. В селе Вишнево Беловского района на территории предприятия повреждена сушильная камера. В селе Белица Беловского района повреждена кровля, газовая труба и посечено остекление дома", - добавил глава региона.
По словам Хинштейна, погибших нет.
