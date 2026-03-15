Пленный рассказал, что боевикам ВСУ не выплачивают денежное дорвольствие

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Допросы пленных украинских военнослужащих показали, что командование 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ не выплачивает денежное довольствие переведённым и прикомандированным бойцам, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Допросы пленных украинских солдат показали, что командование 119 обр ТерО не выплачивает денежное довольствие переведенным и прикомандированным военнослужащим", — рассказали собеседники агентства.

Как уточнили в силовых структурах, многие из военнослужащих длительное время выполняли задачи на передовых позициях.