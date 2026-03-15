Родные пропавших боевиков ВСУ жалуются на отсутствие информации о них

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Родные и близкие пропавших без вести военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ жалуются в социальных сетях на отсутствие информации о судьбе своих родственников, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Родные и близкие пропавших без вести военнослужащих 71-й оаэмбр ВСУ жалуются в социальных сетях, что командование бригады засекретило списки пленных и погибших военнослужащих", — сообщили собеседники агентства.

Они добавили, что родственники не могут получить официальных разъяснений о судьбе своих близких.