02:24 15.03.2026
Украинский пленный рассказал о дезертирстве в ВСУ
Украинский пленный рассказал о дезертирстве в ВСУ

РИА Новости: украинские военные дезертируют из ВСУ при первой же возможности

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Украинские военные дезертируют из ВСУ при первой же возможности, об этом рассказал РИА Новости украинский военнопленный Артур Козарян, из подразделения которого сбежало 6 мобилизованных.
Бойцы третьей общевойсковой армии группировки войск "Юг" взяли в плен военнослужащего 54-й механизированной бригады ВСУ, который был мобилизован.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
14 марта, 12:17
"С нашей так называемой учебки, где мы пробыли три дня, и когда нас везли, смылось 6 человек. У них получилось, они врассыпную, побежали и им повезло. А те, кто остались в автобусе, не успели выйти, потому что двери закрылись", - рассказал военнопленный.
По словам Козаряна, если бы ему представилась такая же возможность, он бы с радостью сам сбежал.
Собеседник агентства отметил, что есть определенные украинские сайты, где идет мониторинг маршрутов ТЦК. По данным с таких сайтов, на Украине уже более 800 тысяч военнослужащих числятся как дезертиры.
"В начале ноября, мой ребенок качает все эти сайты, где рассказывается, что происходит, где ездят (сотрудники ТЦК - ред.), там было написано, что более 800 тысяч военнослужащих уже в СОЧ, (самовольное оставление части - ред.), - рассказал Козарян.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
