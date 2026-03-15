Украинский пленный рассказал о дезертирстве в ВСУ

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Украинские военные дезертируют из ВСУ при первой же возможности, об этом рассказал РИА Новости украинский военнопленный Артур Козарян, из подразделения которого сбежало 6 мобилизованных.

Бойцы третьей общевойсковой армии группировки войск "Юг" взяли в плен военнослужащего 54-й механизированной бригады ВСУ , который был мобилизован.

"С нашей так называемой учебки, где мы пробыли три дня, и когда нас везли, смылось 6 человек. У них получилось, они врассыпную, побежали и им повезло. А те, кто остались в автобусе, не успели выйти, потому что двери закрылись", - рассказал военнопленный.

По словам Козаряна, если бы ему представилась такая же возможность, он бы с радостью сам сбежал.

Собеседник агентства отметил, что есть определенные украинские сайты, где идет мониторинг маршрутов ТЦК. По данным с таких сайтов, на Украине уже более 800 тысяч военнослужащих числятся как дезертиры.