Россиянам объяснили, можно ли лечиться по ОМС в чужом регионе

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Получить лечение в рамках системы обязательного медицинского страхования россияне могут вне зависимости от места жительства, но есть ограничения по видам услуг и по материалам, заявил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

"По ОМС можно лечиться в любом регионе, у нас нет крепостного права. Если вы поедете с полисом обязательного медицинского страхования, не дай бог, что-то произойдет в другом субъекте, вам там обязательно окажут помощь. Расчеты за нее производятся между территориальными фондами", — сказал глава ВСС.

По словам Уфимцева , если нужна консультация по медицинской помощи, а также в случае нарушения прав при оказании медпомощи человек может обращаться к представителю страховой медицинской организации, в которой застрахован по ОМС, и ему помогут в решении проблем.

Он обратил внимание, что в рамках бесплатной медицинской помощи есть ограничения.

"У нас медицина бесплатная, конечно, но не все в ней бесплатно. Безусловно, вам окажут помощь по ОМС, но есть ограничения по видам услуг, по материалам, которые будут использоваться", — пояснил он.

Что касается получения лечения в рамках добровольного медицинского страхования, то объем услуг и территория покрытия определяется договором.