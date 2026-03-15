Россиянам объяснили, можно ли лечиться по ОМС в чужом регионе
Россиянам объяснили, можно ли лечиться по ОМС в чужом регионе - РИА Новости, 15.03.2026
Россиянам объяснили, можно ли лечиться по ОМС в чужом регионе
Получить лечение в рамках системы обязательного медицинского страхования россияне могут вне зависимости от места жительства, но есть ограничения по видам услуг и по материалам, заявил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
2026-03-15T05:11:00+03:00
2026-03-15T05:11:00+03:00
2026-03-15T06:44:00+03:00
россия
общество, россия, евгений уфимцев
Общество, Россия, Евгений Уфимцев
Россиянам объяснили, можно ли лечиться по ОМС в чужом регионе
РИА Новости: Уфимцев заявил, что по ОМС можно лечиться в любом регионе
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Получить лечение в рамках системы обязательного медицинского страхования россияне могут вне зависимости от места жительства, но есть ограничения по видам услуг и по материалам, заявил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
"По ОМС можно лечиться в любом регионе, у нас нет крепостного права. Если вы поедете с полисом обязательного медицинского страхования, не дай бог, что-то произойдет в другом субъекте, вам там обязательно окажут помощь. Расчеты за нее производятся между территориальными фондами", — сказал глава ВСС.
По словам Уфимцева
, если нужна консультация по медицинской помощи, а также в случае нарушения прав при оказании медпомощи человек может обращаться к представителю страховой медицинской организации, в которой застрахован по ОМС, и ему помогут в решении проблем.
Он обратил внимание, что в рамках бесплатной медицинской помощи есть ограничения.
"У нас медицина бесплатная, конечно, но не все в ней бесплатно. Безусловно, вам окажут помощь по ОМС, но есть ограничения по видам услуг, по материалам, которые будут использоваться", — пояснил он.
Что касается получения лечения в рамках добровольного медицинского страхования, то объем услуг и территория покрытия определяется договором.
"Поэтому в данном случае добровольное страхование, я считаю, правильно и нужно. Полис ДМС для туристов внутри России
стоит совсем недорого, он дешевле, чем для путешествий за границу. Но он сильно упростит вам жизнь и получение услуг", — резюмировал Уфимцев.