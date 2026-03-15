Врач назвал главную причину снижения иммунитета - РИА Новости, 15.03.2026
09:07 15.03.2026 (обновлено: 12:22 15.03.2026)
Врач назвал главную причину снижения иммунитета
Врач назвал главную причину снижения иммунитета

Иммунолог Шабалдин: хронический стресс может привести к развитию онкологии

КЕМЕРОВО, 15 мар - РИА Новости. Острый и хронический стрессы ослабляют иммунитет и могут привести к развитию инфекционных, аллергических и даже онкологических заболеваний, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, врач аллерголог-иммунолог, профессор кафедры поликлинической педиатрии, пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки Кемеровского медицинского университета Минздрава России Андрей Шабалдин.
"Прежде всего, иммунитет ослабляет острый или хронический стресс. После некоторых стрессовых ситуаций, например потеря близкого человека, развиваются инфекционные, такие как герпес, аллергические (острая крапивница), и аутоиммунные (аутоиммунное поражение щитовидной железы) заболевания", - рассказал Шабалдин.
Доктор отметил, что хронический стресс может способствовать развитию онкологических заболеваний.
"Например, человек боится заболеть раком, и он ходит с этой навязчивой мыслью долгое время, а это хронический стресс. И онкологическое заболевание может развиться, потому что иммунная система под воздействием хронического стресса ослабла, и онкологические клетки, которые в нас образуются постоянно, смогли выйти из-под иммунологического контроля", - рассказал профессор.
