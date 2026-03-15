Вирусолог рассказала, где высок риск заразиться корью

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Опасность заразиться корью выше в местах, где есть тесный контакт, например, в общежитиях и интернатах, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

"Опасность для общежитий, интернатов и других мест, где тесный контакт. Группа риска также - военнослужащие. Но все непривитые", - сказала специалист.