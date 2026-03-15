Врач рассказала, какие ОРВИ сейчас циркулируют в России

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Риновирусы и аденовирусы преимущественно циркулируют сейчас в России в период спада заболеваемости гриппом, сообщила РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

Ранее она рассказала агентству, что сейчас зарегистрировано уменьшение активности вирусов гриппа и дальнейшее повышение активности других ОРВИ.

"Из циркулирующих на данный момент негриппозных вирусов наибольшую долю занимают риновирусы - 41% - и аденовирусы - 40%, при заражении которыми инфекция переносится значительно легче и с меньшим числом осложнений и госпитализаций, чем при инфицировании вирусом гриппа", - сказала собеседница.