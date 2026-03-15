https://ria.ru/20260315/virusy-2080738017.html
Врач рассказала, какие ОРВИ сейчас циркулируют в России
Риновирусы и аденовирусы преимущественно циркулируют сейчас в России в период спада заболеваемости гриппом, сообщила РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T02:57:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513770_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_2f4432f9b185cb38df2786f2f5b432e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513770_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_60eac0a31795866df50a94a6c17b9e6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Здоровье - Общество, Россия, Дальневосточный федеральный университет, невролог
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Риновирусы и аденовирусы преимущественно циркулируют сейчас в России в период спада заболеваемости гриппом, сообщила РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.
Ранее она рассказала агентству, что сейчас зарегистрировано уменьшение активности вирусов гриппа и дальнейшее повышение активности других ОРВИ.
"Из циркулирующих на данный момент негриппозных вирусов наибольшую долю занимают риновирусы - 41% - и аденовирусы - 40%, при заражении которыми инфекция переносится значительно легче и с меньшим числом осложнений и госпитализаций, чем при инфицировании вирусом гриппа", - сказала собеседница.
Вахрушева отметила, что, например, инфицирование риновирусом протекает в виде обычного насморка без температуры. Но даже при наличии умеренных признаков инфекционного заболевания нужно помнить о соблюдении эпидрежима: важно носить маску, чтобы не заразить других, и по возможности ограничить контакты с окружающими людьми.