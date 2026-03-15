Universal продлила действие товарного знака в России до 2036 года - РИА Новости, 15.03.2026
12:55 15.03.2026
Universal продлила действие товарного знака в России до 2036 года
Universal продлила действие товарного знака в России до 2036 года - РИА Новости, 15.03.2026
Universal продлила действие товарного знака в России до 2036 года
Американская кинокомпания Universal продлила право на действие товарного знака в России до 2036 года, выяснило РИА Новости из данных Роспатента. РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T12:55:00+03:00
2026-03-15T12:55:00+03:00
россия
голливуд
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
россия
голливуд
россия, голливуд, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Голливуд, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Universal продлила действие товарного знака в России до 2036 года

РИА Новости: Universal продлила право на товарный знак в России до 2036 года

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Американская кинокомпания Universal продлила право на действие товарного знака в России до 2036 года, выяснило РИА Новости из данных Роспатента.
Согласно документам, действие исключительного права на товарный знак "Universal" должно было истечь в феврале 2026 года. Однако компания подала в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения.
Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявление компании и продлив срок действия знака до февраля 2036 года.
Universal Pictures – одна из старейших киностудий Голливуда. Компания приняла решение приостановить деятельность в России в 2022 году.
РоссияГолливудФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
