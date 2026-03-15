23:17 15.03.2026 (обновлено: 00:13 16.03.2026)
На Украине задержали сотрудника антикоррупционного бюро
На Украине задержали сотрудника антикоррупционного бюро

На Украине задержали сотрудника НАБУ по обвинению в коллаборационизме

© Фото : СБУСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ . Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) на блокпосту около въезда в город Сумы задержали работника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по обвинению в "коллаборационизме".
"Только что на блокпосту около въезда в город Сумы сотрудниками СБУ ... был безосновательно задержан сотрудник НАБУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.

Причиной задержания сотрудники СБУ назвали якобы "коллаборационизм", так как родители сотрудника проживают в одной из четырех областей, которые вошли в состав РФ в 2022 году. В настоящее время НАБУ проводит расследование всех обстоятельств инцидента.
Ранее украинские СМИ сообщали об обостряющемся конфликте киевских властей с антикоррупционными органами на фоне растущего количества обвинений в коррупции в адрес депутатов Верховной рады и нашумевшего в том числе в Европе и США дела о хищении средств в энергетике Украины.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
На Украине арестовали депутата по делу о коррупции
4 августа 2025, 16:24
 
