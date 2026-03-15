МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская назвала русский "языком силы и наглости", пишет "Страна.ua".
"Русский язык равен наглости, такой вот надменности. Нейролингвисты должны исследовать саму структуру, специфику этого языка. Потому что, замечали ли вы, например, такую закономерность, что мы действительно легко усваиваем русский. <…> Это происходит потому, что русский — язык силы", — утверждает она.
Ивановская также пожаловалась на то, что во Львове дети "начинают разговаривать по-русски, а не наоборот", когда русскоязычные школьники вместе со своими семьями переезжают в город.
После госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование его во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. При этом почти половина жителей Украины так или иначе общается дома на русском языке, следует из опроса, проведенного в декабре 2025 года центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.