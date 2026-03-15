Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 15.03.2026 (обновлено: 23:59 15.03.2026)
https://ria.ru/20260315/ukraina-2080821837.html
"Мы не позволим". На Западе заявили о готовности дать отпор Украине
"Мы не позволим". На Западе заявили о готовности дать отпор Украине
Венгрия всегда будет стоять на защите интересов Европы и не позволит Киеву посягать на ее безопасность, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав... РИА Новости, 15.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070531534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_124a4ffc1d079d490c194cc8d1cb79f3.jpg
https://ria.ru/20260315/tramp-2080814046.html
https://ria.ru/20260315/zelenskiy-2080807002.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070531534_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_20b837272f178754be56bb89b4bacf3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кошкович: Венгрия не позволит Украине вступить в ЕС и начать войну в Европе

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Венгрия всегда будет стоять на защите интересов Европы и не позволит Киеву посягать на ее безопасность, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X, комментируя прошедший в Будапеште марш под лозунгом "Мы не будем украинской колонией".
"Мы не позволим им начать войну в Европе! Мы не позволим Украине вступить в ЕС! Мы не позволим либералам отнять будущее наших стран!" — написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
"Он убежден". СМИ узнали о мнении Трампа об исходе СВО
Вчера, 16:25
В воскресенье в Будапеште прошел многотысячный "Марш мира" под лозунгом "Мы не будем украинской колонией". Его организовали в поддержку премьера Венгрии Виктора Орбана. В завершении шествия он выступил перед участниками у здания парламента.
По словам Орбана, Брюссель готовит Европу к войне. Премьер-министр пообещал сохранить Венгрию "островом безопасности и спокойствия даже в таком неспокойном мире".
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, так Украина пытается повлиять на парламентские выборы в апреле. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
"Удачно завершить": в Финляндии высказались о встрече Зеленского с Путиным
Вчера, 15:37
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала