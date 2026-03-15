"Мы не позволим". На Западе заявили о готовности дать отпор Украине

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Венгрия всегда будет стоять на защите интересов Европы и не позволит Киеву посягать на ее безопасность, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X, комментируя прошедший в Будапеште марш под лозунгом "Мы не будем украинской колонией".
В воскресенье в Будапеште прошел многотысячный "Марш мира" под лозунгом "Мы не будем украинской колонией". Его организовали в поддержку премьера Венгрии Виктора Орбана. В завершении шествия он выступил перед участниками у здания парламента.
По словам Орбана, Брюссель готовит Европу к войне. Премьер-министр пообещал сохранить Венгрию "островом безопасности и спокойствия даже в таком неспокойном мире".
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, так Украина пытается повлиять на парламентские выборы в апреле. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ.