ВС России поразили украинские объекты энергетики

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по украинским энергетическим и транспортным объектам, сообщили в Российские войска нанесли удары по украинским энергетическим и транспортным объектам, сообщили в Минобороны

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ ", — говорится в сводке.

Кроме того, российские бойцы ударили по местам подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 148 районах, отметили в ведомстве.

Силы ПВО сбили две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", четыре УАБ, 12 снарядов HIMARS и 605 беспилотников самолетного типа, добавили в министерстве.