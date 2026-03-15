В Ливане три человека погибли при атаке израильского БПЛА

БЕЙРУТ, 15 мар - РИА Новости. Жилой дом в городе Сайда на юге Ливана подвергся атаке израильского беспилотника, по предварительным данным, погибли три человека и шестеро получили ранения, рассказал РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.

"Израильский беспилотник атаковал здание в жилом квартале Сайды, по предварительным данным, не меньше трех человек погибли и шестеро получили ранения, на месте продолжают работать спасатели", - рассказал собеседник агентства.