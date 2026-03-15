В МИД Турции рассказали об отправке войск в Газу

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Турция не получала запроса о предоставлении военных для работы в качестве стабилизационных сил в секторе Газа, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.

Фидан заявил, что Турция не получала запроса на предоставление войск для стабилизационных сил, что он объяснил противодействием Израиля", - говорится в сообщении агентства.

Глава МИД добавил, что, по его мнению, Вашингтон пытается тихо урегулировать этот вопрос с Израилем , чтобы позволить Турции участвовать в качестве стабилизационных сил.

По словам министра, приоритет Турции - создание административного комитета для Газы, который должен состоять из 15 политически независимых палестинских администраторов.

Фидан заявил, что для Турции важно присоединиться к "Совету мира", поскольку это возможность остановить военные действия в секторе Газа.

"Мы не питаем иллюзий, что "Совет мира" рассмотрит все существующие проблемы", - цитирует министра агентство.

В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "Совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом