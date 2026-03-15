"Он перестанет". Слова Трампа о Зеленском всполошили Украину

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Отказ президента США Дональда Трампа от помощи Киева в войне с Ираном и выраженное недовольство Владимиром Зеленским в вопросе урегулирования конфликта с Россией рушит все надежды Украины, пишет издание "Страна.ua".
На прошлой неделе американский лидер назвал Зеленского преградой для урегулирования конфликта на Украине, отметив, что у главы киевского режима осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку.
"Это уже второе столь прямое заявление с требованием к Зеленскому, которое президент США озвучил после начала войны в Иране. Параллельно Трамп уже дважды отверг попытки Зеленского стать полезным для американцев в этой войне, передав опыт по борьбе с дронами. Причем сегодня он сделал это в крайне раздраженной форме. <…> Таким образом, он перебил две главные надежды Киева в связи с войной в Иране. Первая — что американцы заинтересуются украинскими разработками и в обмен на них продолжат поставлять ракеты для Patriot, несмотря на их дефицит (или даже в благодарность расширят всевозможную помощь). Вторая — что война в Иране отвлечет внимание Трампа и он перестанет побуждать Зеленского выполнить условия завершения войны на Украине, согласованные в Анкоридже, включая вывод украинских войск из Донбасса", — говорится в публикации.
Как отмечает "Страна.ua", из-за операции США и Израиля в Иране ситуация начала меняться, "причем не в лучшую для Киева сторону".
Ранее президент США заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Трамп также отметил, что не нуждается в предложенной Владимиром Зеленским помощи в рамках операции против Ирана, назвав его последним человеком, от которого бы Вашингтон получил поддержку. Американский лидер уклонился от комментариев относительно возможного применения США украинских разработок в сфере борьбы с дронами.