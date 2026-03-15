"Он перестанет". Слова Трампа о Зеленском всполошили Украину

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Отказ президента США Дональда Трампа от помощи Киева в войне с Ираном и выраженное недовольство Владимиром Зеленским в вопросе урегулирования конфликта с Россией рушит все надежды Украины, пишет издание "Страна.ua".

Трамп также отметил, что не нуждается в предложенной Владимиром Зеленским помощи в рамках операции против Ирана, назвав его последним человеком, от которого бы Вашингтон получил поддержку. Американский лидер уклонился от комментариев относительно возможного применения США украинских разработок в сфере борьбы с дронами.