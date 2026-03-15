"Это только начало". Произошедшее с Трампом из-за Ирана поразило Запад - РИА Новости, 15.03.2026
08:48 15.03.2026 (обновлено: 14:47 15.03.2026)
"Это только начало". Произошедшее с Трампом из-за Ирана поразило Запад
"Это только начало". Произошедшее с Трампом из-за Ирана поразило Запад - РИА Новости, 15.03.2026
"Это только начало". Произошедшее с Трампом из-за Ирана поразило Запад
Президент США Дональд Трамп совершил ошибку, совершив нападение на Иран, пишет Daily Mail. РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T08:48:00+03:00
2026-03-15T14:47:00+03:00
в мире, иран, сша, ормузский пролив, моджтаба хаменеи, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ормузский пролив, Моджтаба Хаменеи, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Это только начало". Произошедшее с Трампом из-за Ирана поразило Запад

Daily Mail: Трамп просчитался, напав на Иран

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп совершил ошибку, совершив нападение на Иран, пишет Daily Mail.
"Становится ясно, что он серьезно просчитался, напав на Иран. <…> Через два дня после начала операции "Эпическая ярость" 28 февраля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. Теперь он превратился в узкий проход. <…> Цены на нефть на этой неделе превысили отметку 100 долларов за баррель — на 27 долларов больше, чем за день до начала ударов. И это только начало", — отмечается в материале.
По мнению автора, Трамп способен одержать победу только при условии взятия пролива под контроль, а обеспечить его безопасность можно путем размещения сухопутных сил, чего не хотят делать США.
Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против ИРИ идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Эскалация в регионе привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок.
В четверг верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что пролив должен оставаться закрытым: Тегеран намерен использовать его как рычаг давления в конфликте с Вашингтоном и Тель-Авивом.
В миреИранСШАОрмузский проливМоджтаба ХаменеиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
