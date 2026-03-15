"Это только начало". Произошедшее с Трампом из-за Ирана поразило Запад

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп совершил ошибку, совершив нападение на Иран, пишет Daily Mail.
"Становится ясно, что он серьезно просчитался, напав на Иран. <…> Через два дня после начала операции "Эпическая ярость" 28 февраля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. Теперь он превратился в узкий проход. <…> Цены на нефть на этой неделе превысили отметку 100 долларов за баррель — на 27 долларов больше, чем за день до начала ударов. И это только начало", — отмечается в материале.
Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против ИРИ идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Эскалация в регионе привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок.
В четверг верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что пролив должен оставаться закрытым: Тегеран намерен использовать его как рычаг давления в конфликте с Вашингтоном и Тель-Авивом.
