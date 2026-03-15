Трамп может поставить премьера Японии в неловкое положение, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2026
07:29 15.03.2026
Трамп может поставить премьера Японии в неловкое положение, пишут СМИ
Трамп может поставить премьера Японии в неловкое положение, пишут СМИ - РИА Новости, 15.03.2026
Трамп может поставить премьера Японии в неловкое положение, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп может поставить премьер-министра Японии Санаэ Такаити в неловкое положение во время ее визита в Вашингтон из-за призывов... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T07:29:00+03:00
2026-03-15T07:29:00+03:00
в мире
япония
сша
иран
дональд трамп
санаэ такаити
министерство обороны сша
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20260315/tramp-2080741066.html
https://ria.ru/20260315/tramp-2080740004.html
https://ria.ru/20260315/tramp-2080736835.html
япония
сша
иран
в мире, япония, сша, иран, дональд трамп, санаэ такаити, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Япония, США, Иран, Дональд Трамп, Санаэ Такаити, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Трамп может поставить премьера Японии в неловкое положение, пишут СМИ

FT: Трамп может поставить Такаити в неловкое положение из-за призыва по Ирану

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может поставить премьер-министра Японии Санаэ Такаити в неловкое положение во время ее визита в Вашингтон из-за призывов американского лидера отправить военные корабли в Ормузский пролив, пишет газета Financial Times со ссылкой на эксперта.
Ранее президент Трамп в публикации у себя на странице в соцсети Тruth Social призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив.
"Хотя Токио, вероятно, ожидало просьбы Трампа, она поставит Такаити в очень затруднительное положение перед ее первым визитом в Белый дом", - пишет издание со ссылкой на бывшего эксперта Пентагона и ЦРУ по Японии Кристофера Джонстона.
Джонстон также заявил, что решение отправить суда Токио подвергает риску корабли японского ВМФ.
Financial Times отмечает, что Япония обладает высокотехнологичными минными тральщиками, которые бы облегчили кораблям США сопровождение нефтяных танкеров. Однако страна не может их задействовать, так как их использование осложняет японская конституция.
Газета подчеркивает, что у премьер-министра Японии есть возможность задействовать корабли Японии на Ближнем Востоке. По утверждению газеты, такое развитие событий возможно в случае окончания конфликта, когда якобы оставленные Ираном мины можно будет считать "невостребованными".
Financial Times указывает, что благодаря принятому в 2015 году пакету законопроектов по обеспечению безопасности Япония имеет право на коллективную самооборону, что допускает расширительное использование сил самообороны. Данные поправки позволят Такаити отправить корабли на Ближний Восток.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
В миреЯпонияСШАИранДональд ТрампСанаэ ТакаитиМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
