Трамп назвал Зеленского последним человеком, от кого США понадобится помощь
2026-03-15T03:37:00+03:00
2026-03-15T11:19:00+03:00
Трамп назвал Зеленского последним человеком, в помощи которого нуждаются США
ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в предложенной Владимиром Зеленским помощи в рамках операции против Ирана, назвав его последним человеком, от которого бы Вашингтон получил помощь.
"Нам не нужна помощь... Последний человек, в помощи которого мы нуждаемся, – это Зеленский", – сказал Трамп в интервью телеканалу NBC
Американский лидер уклонился от комментариев относительно возможного применения США украинских разработок в сфере борьбы с дронами.
Зеленский заявил ранее, что якобы получил запрос от Соединенных Штатов на поддержку в противодействии беспилотникам на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских военных для этого в ближневосточном регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.