Трамп назвал Зеленского последним человеком, от кого США понадобится помощь

ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в предложенной Владимиром Зеленским помощи в рамках операции против Ирана, назвав его последним человеком, от которого бы Вашингтон получил помощь.

"Нам не нужна помощь... Последний человек, в помощи которого мы нуждаемся, – это Зеленский", – сказал Трамп в интервью телеканалу NBC

Американский лидер уклонился от комментариев относительно возможного применения США украинских разработок в сфере борьбы с дронами.

Зеленский заявил ранее, что якобы получил запрос от Соединенных Штатов на поддержку в противодействии беспилотникам на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских военных для этого в ближневосточном регионе.