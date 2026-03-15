Трамп заявил, что с Путиным легче иметь дело, чем с Зеленским

ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп признал, что с президентом России Владимиром Путиным легче договориться об украинском урегулировании, чем с Владимиром Зеленским.

Девятого марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, российский лидер рассказал о ситуации в зоне СВО. Они также обсудили Иран, в том числе обстановку на мировом нефтяном рынке.