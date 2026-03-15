Бойцы ВС России уничтожили американский боеприпас Switchblade
Группа прикрытия зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" во время боевого дежурства сбила барражирующий боеприпас американского производства Switchblade,... РИА Новости, 15.03.2026
РИА Новости: "Тор-М1" уничтожил американский барражирующий боеприпас Switchblade
ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Группа прикрытия зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" во время боевого дежурства сбила барражирующий боеприпас американского производства Switchblade, сохранив машину и экипаж, рассказал РИА Новости стрелок-зенитчик группировки войск "Центр" Антон Климов.
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" 838-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии после выполнения стрельбы на боевой позиции переместился во временное укрытие и спустя пять минут по характерному звуку в небе экипаж понял, что их обнаружил противник.
"Услышали звук, сразу все рассредоточились по местам. Смотрим – летит Switchblade. Высота где-то была 150-200 метров, начали "отрабатывать" (уничтожать - ред.). Когда Switchblade зашел на второй круг мы его сбили. "Тор" в безопасности, личный состав жив – все в порядке", - рассказал стрелок.
Боец также пояснил, что цель была безошибочно идентифицирована как барражирующий боеприпас американского производства Switchblade. Он отметил, что в подразделении внимательно изучают все изделия, состоящие на вооружении противника.
"Это очень сложная цель, движется она очень быстро", - добавил собеседник агентства.