Бойцы "Юга" уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.