Боец ВС России в одиночку отбил опорный пункт

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Старший сержант российских Вооружённых Сил Альвидас Лауниконис уничтожил двух боевиков ВСУ, не дав им отнять у российских бойцов опорный пункт, а также эвакуировал раненого сослуживца и спас ему жизнь, сообщили в Минобороны РФ.

Лауниконис в составе мотострелкового подразделения удерживал захваченный у украинских боевиков опорный пункт. Противник под прикрытием огня минометов попытался вернуть утраченные позиции и атаковал российских штурмовиков.

"Находясь на передовой, Альвидас Лауниконис своевременно обнаружил выдвижение националистов, занял выгодную позицию и вступил в бой. Действуя смело и решительно, прицельным огнем из стрелкового вооружения уничтожил двух военнослужащих ВСУ , не дав им возможность прорваться с фланга", - говорится в сообщении.

Под интенсивным минометным огнем старший сержант продолжал вести бой, отметили в МО РФ

"В ходе атаки ударных беспилотных летательных аппаратов противника один из российских военнослужащих получил многочисленные ранения. Альвидас оказал ему медицинскую помощь и лично эвакуировал раненого сослуживца в безопасное место, чем спас ему жизнь", - добавили в ведомстве.