Боец ВС России в одиночку отбил опорный пункт
Старший сержант российских Вооружённых Сил Альвидас Лауниконис уничтожил двух боевиков ВСУ, не дав им отнять у российских бойцов опорный пункт, а также... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T00:23:00+03:00
Боец ВС России отбил опорный пункт и эвакуировал раненого сослуживца
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Старший сержант российских Вооружённых Сил Альвидас Лауниконис уничтожил двух боевиков ВСУ, не дав им отнять у российских бойцов опорный пункт, а также эвакуировал раненого сослуживца и спас ему жизнь, сообщили в Минобороны РФ.
Лауниконис в составе мотострелкового подразделения удерживал захваченный у украинских боевиков опорный пункт. Противник под прикрытием огня минометов попытался вернуть утраченные позиции и атаковал российских штурмовиков.
"Находясь на передовой, Альвидас Лауниконис своевременно обнаружил выдвижение националистов, занял выгодную позицию и вступил в бой. Действуя смело и решительно, прицельным огнем из стрелкового вооружения уничтожил двух военнослужащих ВСУ
, не дав им возможность прорваться с фланга", - говорится в сообщении.
Под интенсивным минометным огнем старший сержант продолжал вести бой, отметили в МО РФ
.
"В ходе атаки ударных беспилотных летательных аппаратов противника один из российских военнослужащих получил многочисленные ранения. Альвидас оказал ему медицинскую помощь и лично эвакуировал раненого сослуживца в безопасное место, чем спас ему жизнь", - добавили в ведомстве.
Грамотные и профессиональные действия Лауникониса позволили российской штурмовой группе отразить атаку украинских боевиков и не допустить прорыва противника на важном направлении, а также спасти жизнь военнослужащему ВС РФ, подчеркнули в Минобороны.