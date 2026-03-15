Специальная военная операция на Украине
 
00:23 15.03.2026 (обновлено: 00:36 15.03.2026)
Боец ВС России в одиночку отбил опорный пункт
Боец ВС России в одиночку отбил опорный пункт
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Старший сержант российских Вооружённых Сил Альвидас Лауниконис уничтожил двух боевиков ВСУ, не дав им отнять у российских бойцов опорный пункт, а также эвакуировал раненого сослуживца и спас ему жизнь, сообщили в Минобороны РФ.
Лауниконис в составе мотострелкового подразделения удерживал захваченный у украинских боевиков опорный пункт. Противник под прикрытием огня минометов попытался вернуть утраченные позиции и атаковал российских штурмовиков.
Боевая работа расчетов центра Рубикон - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
ВС России сбили датский беспилотник RQ-35 Heidrun
Вчера, 16:55
"Находясь на передовой, Альвидас Лауниконис своевременно обнаружил выдвижение националистов, занял выгодную позицию и вступил в бой. Действуя смело и решительно, прицельным огнем из стрелкового вооружения уничтожил двух военнослужащих ВСУ, не дав им возможность прорваться с фланга", - говорится в сообщении.
Под интенсивным минометным огнем старший сержант продолжал вести бой, отметили в МО РФ.
"В ходе атаки ударных беспилотных летательных аппаратов противника один из российских военнослужащих получил многочисленные ранения. Альвидас оказал ему медицинскую помощь и лично эвакуировал раненого сослуживца в безопасное место, чем спас ему жизнь", - добавили в ведомстве.
Грамотные и профессиональные действия Лауникониса позволили российской штурмовой группе отразить атаку украинских боевиков и не допустить прорыва противника на важном направлении, а также спасти жизнь военнослужащему ВС РФ, подчеркнули в Минобороны.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
