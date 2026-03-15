Суд оставил в силе штраф Центробанку России за незаконное хранение оружия

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Суд в Москве оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Центробанка на штраф за незаконное хранение оружия, принадлежащего Сбербанку и частному охранному предприятию, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.

Ранее ЦБ оштрафовали по статье 20.10 КоАП России ("Незаконное изготовление, хранение или продажа оружия"). Согласно документам, во время плановых проверок выяснилось, что в ноябре 2023 года в комнате хранения оружия Центробанка нашли два пистолета Макарова, которые принадлежали Сбербанку , а в апреле 2024-го — две единицы служебного оружия, владельцем которого было ЧОП.

Центральный банк пытался оспорить постановление суда и подал апелляцию, однако вышестоящая инстанция не стала отменять свое решение.

"Постановление <…> по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.10 КоАП России, в отношении Центрального банка оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения", — сказано в материалах.