06:44 15.03.2026 (обновлено: 14:35 15.03.2026)
Суд оставил в силе штраф Центробанку России за незаконное хранение оружия
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Суд в Москве оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Центробанка на штраф за незаконное хранение оружия, принадлежащего Сбербанку и частному охранному предприятию, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.
Ранее ЦБ оштрафовали по статье 20.10 КоАП России ("Незаконное изготовление, хранение или продажа оружия"). Согласно документам, во время плановых проверок выяснилось, что в ноябре 2023 года в комнате хранения оружия Центробанка нашли два пистолета Макарова, которые принадлежали Сбербанку, а в апреле 2024-го — две единицы служебного оружия, владельцем которого было ЧОП.
Центральный банк пытался оспорить постановление суда и подал апелляцию, однако вышестоящая инстанция не стала отменять свое решение.
"Постановление <…> по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.10 КоАП России, в отношении Центрального банка оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения", — сказано в материалах.
Сумма штрафа не сообщается, однако, согласно Административному кодексу, штраф по статье о незаконном хранении оружия составляет от 300 до 500 тысяч рублей.
