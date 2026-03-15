Cуд рассмотрит два протокола на Roblox за пропаганду ЛГБТ*-отношений

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Московский суд 16 марта рассмотрит два протокола в отношении Roblox Corporation о пропаганде в сети ЛГБТ*-отношений (движение признано в России экстремистским и запрещено) среди несовершеннолетних, свидетельствуют судебные материалы, которые есть в распоряжении РИА Новости.