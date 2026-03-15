Cуд рассмотрит два протокола на Roblox за пропаганду ЛГБТ*-отношений - РИА Новости, 15.03.2026
02:12 15.03.2026
Cуд рассмотрит два протокола на Roblox за пропаганду ЛГБТ*-отношений
Cуд рассмотрит два протокола на Roblox за пропаганду ЛГБТ*-отношений - РИА Новости, 15.03.2026
Cуд рассмотрит два протокола на Roblox за пропаганду ЛГБТ*-отношений
Московский суд 16 марта рассмотрит два протокола в отношении Roblox Corporation о пропаганде в сети ЛГБТ*-отношений (движение признано в России экстремистским и РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T02:12:00+03:00
2026-03-15T02:12:00+03:00
россия
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Cуд рассмотрит два протокола на Roblox за пропаганду ЛГБТ*-отношений

РИА Новости: Суд 16 марта рассмотрит протоколы против Roblox за пропаганду ЛГБТ

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Московский суд 16 марта рассмотрит два протокола в отношении Roblox Corporation о пропаганде в сети ЛГБТ*-отношений (движение признано в России экстремистским и запрещено) среди несовершеннолетних, свидетельствуют судебные материалы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что слушания назначены на 16 марта. Протоколы составлены по части 4 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда среди несовершеннолетних ЛГБТ*-отношений с применением средств массовой информации или сети "Интернет”). Roblox Corporation грозит штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток за каждое правонарушение.
Роскомнадзор в начале декабря 2025 года сообщил о блокировке игровой площадки Roblox в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды запрещенной в РФ ЛГБТ*-тематики.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
