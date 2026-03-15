Экипаж корвета "Бойкий" провел артиллерийские стрельбы в Балтийском море

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Экипаж корвета "Бойкий" провел артиллерийские стрельбы по морской цели из 100-миллиметровой артиллерийской установки в морском полигоне флота в Балтийском море.
"В рамках плановой боевой подготовки экипаж корвета "Бойкий" провел артиллерийские стрельбы по морской цели из 100-миллиметровой артиллерийской установки в морском полигоне флота в Балтийском море. В качестве мишени использовался малый корабельный щит. По данным объективного контроля, стрельбы выполнены успешно", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ранее экипаж корабля провёл тренировки по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений с выполнением практических артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям, имитирующим беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера условного противника.
